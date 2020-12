VIDEO. "Votre poids ne vous définit pas": Louise Aubery raconte son combat contre l'orthorexie sur Instagram

Le piège des réseaux sociaux

La société pousse les femmes à être minces et belles selon des standards normalisés. Elles intériorisent ces injonctions et les réseaux sociaux, avec leur dictature du faux-parfait, n'arrangent rien.

"Il y avait un peu cette idée de “clean eating” où on devait manger vraiment très sain, ce qui m’a poussé à diaboliser des aliments", raconte la jeune femme.

"Quand j’ai découvert un peu la nutrition, je me suis dit: “C’est dingue, les aliments ont un pouvoir et il est hors de question que je mette quelque chose de malsain dans mon corps”. Je suis tombée dans ce piège de l’extrême et j’en venais à refuser les crumbles de ma grand-mère parce que je me disais “non, il y a du sucre et le sucre c’est le diable”."