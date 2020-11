VIDEO. Que faire si vous êtes victime de violences conjugales pendant le confinement?

"Bonjour, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire insulter de tous les noms parce que vous avez décidé de ne pas vous remettre avec lui et de ne pas répondre à ses appels et messages? J'ai été humiliée, rabaissée, j'ai surtout perdu confiance en moi. J'ai retiré toutes mes photos de Facebook pour qu'il ne me retrouve pas. (...) Je ne sais pas quoi faire, je suis perdue, je n'ai envie de rien. Je ne sais pas ce qu'il m'arrive, je ne fais que pleurer..."

Des publications comme celle-là, il y en a plusieurs par jour sur les groupes Facebook "Stop aux violences faites aux femmes", "Sos violences conjugales" ou "Violences Conjugales Officiel".

Des femmes qui partagent leur histoire, en quête de conseils et d'écoute. Des témoignages parfois très durs, accompagnés de photos de visages tuméfiés, de plaies.

"Au début ce ne sont que de petits "coups" mais comme on les "accepte", ceux-ci deviennent de plus en plus forts. (...)"

"Bonjour, je suis tellement désespérée que je souhaite partir, même si c'est pour me retrouver à la rue. (...) La police ne me croit pas! C'est du harcèlement psychologique, j'ai l'impression que c'est moi qui suis en train de devenir folle, aidez-moi..."

Dans les commentaires, des dizaines de personnes, majoritairement des femmes, répondent des mots d'encouragements et orientent les victimes vers une aide juridique ou psychologique.

"En fait, c’est la peur qui nous empêche de lâcher prise. Au début ce ne sont que de petits "coups" mais comme on les "accepte", ceux-ci deviennent de plus en plus forts. (...) J’envie tellement celles qui sont parvenues à se libérer. (...) Lire certains de vos témoignages m’aide des fois à reprendre des forces psychologiquement."

Parmi ces publications, certaines, moins fréquentes, se veulent porteuses d'espoir. "Je souhaitais vous dire que, ça y est, enfin, après 5 ans d’un long cauchemar, j’ai réussi à dire stop! (...) S’il vous plaît, agissez, ne vous laissez plus faire! (...) Je pensais ne jamais pouvoir le faire mais je l’ai fait! N’attendez pas la fois de trop, vous ne méritez pas ça, personne ne mérite ça!"

L'"explosion" des violences

Les violences conjugales ont augmenté de 16% en 2019, d’après l'enquête Cadre de vie et sécurité dévoilée le 16 novembre.

Ce pourcentage ne prend en compte que les plaintes enregistrées par la police et la gendarmerie nationales par des personnes âgées d'au moins 18 ans pour des violences commises au sein du couple.

Or, les violences conjugales ne débouchent pas systématiquement par des plaintes, peuvent être commises par un ex-partenaire et à tout âge.

Le nombre de 125.840 femmes victimes est bien en deçà de la réalité.