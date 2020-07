VIDEO. La fille du prince Albert II révèle être positive au Covid-19

"J'espère pouvoir aider au moins une personne"

"Absente des réseaux sociaux depuis quelques semaines", l’actrice et chanteuse précise avoir été "précautionneuse". "J’ai respecté la distanciation sociale, je me suis déplacée seulement pour faire quelques courses, à chaque fois je portais un masque, je me désinfectais tout le temps…"

Si Jazmin Grimaldi, installée aux États-Unis, prend la parole, c’est donc pour adresser un message d’alerte sur la nécessité de respecter scrupuleusement les gestes barrières.

"J’espère pouvoir aider au moins une personne avec ce témoignage personnel parce qu’au cours de la semaine dernière, je suis tombée vraiment malade (...) J’aimerais que tout le monde, surtout aux États-Unis, prenne ce virus au sérieux (...) Ce n’est pas politique, il s’agit de notre santé."

"J'ai perdu des amis"

"J’ai souffert d’asthme pendant une grande partie de ma vie et je n’ai pas eu de symptôme lié à l’insuffisance respiratoire, je suis très reconnaissante de ça", poursuit-elle avant d’ajouter avoir "perdu des amis" à cause de ce coronavirus.