VIDEO. Ici, ni fruits ni légumes, ces agriculteurs cultivent la nourriture de demain

"L'énergie la plus écologique, c'est celle qu'on n'utilise pas." C'est le credo d'Hervé qui s'est efforcé de limiter la consommation d'électricité de sa ferme. Il a ainsi choisi de récolter à la main, et d'utiliser une presse manuelle.

Pour brasser l'eau, il a cherché la pompe la moins énergivore: "elle consomme comme une ampoule de maison. L'idée c'est d'utiliser le minimum d'énergie."

Les serres qui abritent les bassins sont orientées plein sud et chauffées par le soleil.

"On a mis des toiles d'ombrage pour que les rayons ne tapent pas directement sur les bassins."

Il s'agenouille pour nous montrer le mur du bassin qu'il a construit seul: "les parpaings sont creux, remplis de cailloux et de terre, ils emmagasinent la chaleur, pour la relarguer le soir."

L'atelier séchage, entièrement vitré, est lui aussi plein sud.

"Aujourd'hui, pour toute l'exploitation et la maison, on a une facture de 600 euros par an, contre 1600 euros, lorsque nous habitions dans un appartement de 65 m2 à Roquebillière." Et l'agriculteur a prévu d'aller plus loin: "cet hiver nous installerons des panneaux solaires."

Des difficultés pour trouver un terrain…. et habiter