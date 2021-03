VIDEO. Comment des bénévoles ont décidé d'aider les bergers azuréens contre les attaques de loups

C'est quoi le problème?

Avec 2.281 attaques et plus de 7.500 bêtes tuées en 2019, la région Sud est la plus touchée par la prédation du loup. C’est 60 % de toutes celles recensées en France. Depuis 2015, le nombre de loups en France a presque doublé pour atteindre environ 580 individus. Un désastre pour les bergers tant sur le plan émotionnel qu’économique. "En plus du chagrin et de la peine de perdre une ou plusieurs bêtes, c’est tout un travail de longue haleine qui est cassé," explique Frédéric Chaillan, berger depuis 2008.

Si les bergers sont souvent "anti-loup", il serait simpliste de catégoriser Frédéric comme tel. "Le loup, il me fait mal. Je comprends qu'il est besoin de manger même si ça m'attriste", confie-t-il.

Malheureusement, le loup tue rarement une seule une brebis. Quand il s'attaque aux bêtes, ils en tuent plusieurs à chaque fois. Et ne mangent que la dernière qu'il a tuée...