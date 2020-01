Et si la marche urbaine était le sport de demain? Facilement accessible, elle est remise au goût du jour par des associations de randonneurs et fortement recommandée par les médecins. A Nice, Lou Camin Nissart propose 42 kilomètres à travers la ville. On a enfilé nos baskets et parcouru huit kilomètres à pied!

Quand Patrick Rey nous a contactés pour devenir notre abonné expert, il a détaillé les actions de FFRandonnée06 en évoquant la mise en place d’un premier chemin de randonnée urbain à Nice. Baptisé Lou Camin Nissart, le circuit prévoit un tour de la ville en 42 kilomètres. Voilà qui nous a mis la puce à l’oreille. Car la marche, et la marche urbaine particulièrement, connaissent un véritable engouement. Des sentiers urbains se développent un peu partout dans le monde et existent aujourd’hui à Milan ou New York. En France, Marseille a déployé en 2013, un GR de 365 kilomètres destinés à mieux connaître la métropole marseillaise. A Paris, le sentier métropolitain du très grand Paris est en cours d'élaboration : 600 km de marche à travers la capitale et ses alentours "conçus et portés par un gang d’artistes, architectes, urbanistes, philosophes". >> RELIRE. Comment rendre nos villes plus humaines. Marcher acquiert une nouvelle dimension. Celle de se reconnecter à soi-même et à son environnement comme l'affirme l'écrivain Sylvain Tesson qui a fait de la marche une véritable philosophie de vie. Prendre le temps de déambuler, de flâner serait donc une excellente manière de prendre soin de soi. A l’hôpital L’Archet de Nice, le professeur Christian Pradier nous a expliqué pourquoi. Ses explications sont à retrouver dans notre vidéo.