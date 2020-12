Vers un déconfinement le 15 décembre? "Tout dépendra de l'évolution de la situation" selon Jérôme Salomon

Celles-ci ont, en effet, atteint un plateau, autour de 11.000 contaminations quotidiennes au coronavirus et chez les populations fragiles, les plus de 75 ans, "le niveau de contamination reste élevé", a-t-il dit. En comparaison, la France enregistrait 5.000 cas par semaine, au cœur de l'été. Quant à la pression sur les hôpitaux, elle demeure majeure et "au dessus des seuils d'alerte": ce lundi 7 décembre, on compte plus de 26.000 personnes hospitalisées et 3198 personnes sont toujours en réanimation.

Un message de prudence et de vigilance à l'attention des Français

Des chiffres qui conduisent donc les autorités à adresser un message de prudence et de vigilance, à l'approche des fêtes de fin d'années, et de la période hivernale, souvent critique pour les maladies respiratoires. "Nous en appelons donc au bons sens et à la protection renforcée des plus fragiles", a lancé le DGS.

Car selon lui, il "faudra du temps pour arriver à contrôler l'épidémie", cela pourrait prendre plusieurs mois. Alors allons-nous vers un déconfinement réel au 15 décembre prochain? "Tout dépendra de l'évolution dans ces prochains jours", a-t-il lancé. Une manière sans doute de préparer les esprits à la prochaine conférence de presse de Jean Castex, ce jeudi 10 décembre.