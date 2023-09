Venez courir à Antibes pour aider Kaylia et Mattéo, deux enfants orphelins

Dimanche 1er octobre, l’amicale des policiers d’Antibes organise une course caritative. L’objectif est de récolter un maximum de gains afin de réaliser le souhait de ce frère et sa sœur cagnois, orphelins de leur père policier, décédé en décembre 2021.

Kaylia rêve d’aller à Disneyland Paris et Mattéo de faire un tour de camion de pompier et/ou d’hélicoptère.

Deux parcours pour que tous puissent participer

"C’est l’initiative de quatre très bons collègues du commissariat d’Antibes qui ont du cœur", témoigne Hélène Dorange, brigadier-chef. "L’idée est de réaliser un projet 100% antibois".

Le rendez-vous est donné à huit heures du matin sur le parking Siesta, pour un départ à neuf heures.

La course est ouverte à tous. Il est d’abord possible de courir ou de marcher sur cinq kilomètres, en effectuant un aller-retour entre la Siesta et le Creps. Les plus courageux réalisent l’aller-retour entre la Siesta et le musée de l’archéologie, soit un total de dix kilomètres.

Des lots à la clef

Attention, ne tardez pas à vous décider à participer à cette belle épreuve solidaire, car les inscriptions sont bientôt closes. Les frais d’inscription sont de 20 euros. La grande majorité de l’argent est directement reversée pour les enfants. Il est également possible de donner sans courir.

À l’issue de la course, tous les participants et bénévoles participeront à une tombola locale. De nombreux lots sportifs et culturels issus de commerces antibois sont à gagner.

Cerise sur le gâteau: Samir Aït Saïd parraine ce projet. Le gymnaste médaillé d’or au championnat d’Europe 2013s’entraîne à Antibes et s’est tout de suite montré très investi.

Pour vous inscrire à la course caritative du 1 octobre ou faire un don, contactez l’amicale des policiers d’Antibes au 07 87 81 97 93.