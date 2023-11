Vaste coup de filet dans un réseau sectaire de yoga tantrique en France: au fait, c'est quoi cette pratique controversée?

De la pratique d'une discipline ancestrale à la dérive sectaire et à l'exploitation sexuelle de ces adeptes... Ce mardi 28 novembre, Gregorian Bivolaru, 71 ans, le gourou d'un mouvement international de yoga controversé ainsi que 40 personnes ont été interpellées dans plusieurs départements de France, dont 12 dans les Alpes-Maritimes.

L'homme présenté comme le fondateur du Mouvement pour l'intégration spirituelle vers l'absolu (Misa) est soupçonné d'avoir à travers son mouvement, "conditionné les victimes à accepter des relations sexuelles via des techniques de manipulations mentales". Un embrigadement visant à supprimer toute notion de consentement.

Lors des arrestations, 26 femmes, dont plusieurs étaient sous emprise, ont été libérées, ont précisé les deux sources. Ces "victimes, extraites de la secte, étaient logées dans des conditions d'exiguïté et d'hygiène déplorables", a souligné la source judiciaire.

Ce mouvement incitait notamment les femmes victimes "à accepter des relations sexuelles avec le dirigeant du groupe" et/ou à "s'adonner à des pratiques pornographiques tarifées en France et à l'étranger". Le tout, sous couvert de la pratique du tantra yoga.

Une branche du yoga

A Nice, révèle Libération, la fédération de yoga Atman, l'autre nom du Misa, opère via l'association Yoga Intégral. Sur son site, l'association parle de cette pratique yogi tantra comme d'un "chemin vers la Connaissance de Soi et l'Evolution". "Tantra est une science ésotérique mystique qui étudie l’ensemble de l’univers, en commençant par l’être humain : les pensées, les émotions, le corps physique, et en continuant avec la cyclicité de la nature, l’harmonie de la musique et des vibrations, jusqu’à la dynamique des étoiles et de l’ensemble du cosmos", peut-on lire.

"Il se propose avant tout comme un 'art de vivre' donnant des moyens de s'épanouir physiquement, mentalement et spirituellement"

Les cours s'y déroulent chaque semaine et abordent "différents sujets, parmi lesquels l’étude des sept chakras, ainsi que l’anatomie ésotérique subtile de l’être humain, la relation de couple tantrique, des méthodes d’harmonisation et d’approfondissement de la relation de couple, etc." Tout un programme possiblement difficile à comprendre pour toute personne à l'esprit terre à terre.

Pratiquer le tantrisme revient à méditer, faire de la respiration consciente, pratiquer le yoga, les rituels sacrés et d'autres techniques. Le Yoga Tantra lui, est une branche particulière du yoga qui intègre les pratiques du tantrisme avec notamment différentes postures. Quoi qu’il en soit, cette pratique vient d'Orient, selon l'école de yoga tantra. "Bien que traditionnel et oriental, il n'en n'est pas moins tout à fait adapté à l'homme et à la femme modernes, incarnés dans le monde d'aujourd'hui. Il se propose avant tout comme un 'art de vivre' donnant des moyens de s'épanouir physiquement, mentalement et spirituellement", explique le site Internet.

Des dérives possibles vers la prostitution

Reste que si la pratique peut être encadrée par des professeurs sérieux, d'autres comme le MISA ont été bannis de la Fédération Internationale de Yoga et de l’Alliance Européenne de Yoga pour activités commerciales illicites.

En 2013, un rapport du Sénat pointait certaines dérives thérapeutiques et sectaires sur le sujet, qui mettaient la santé en danger. On y trouvait notamment une affaire sur des conférences données sur le sujet de la vie sexuelle des femmes. La conférencière était la représentante d'une secte russe aujourd'hui démantelée. "Son gourou, Konstantin Rudnev, est aujourd'hui en prison et son procès est en cours. On lui reproche, entre autres, d'avoir créé un réseau de prostitution".

Un Canadien expulsé de Bali pour un cours promettant l'orgasme par le yoga

En 2021, Christopher Kyle Martin, un Canadien a été expulsé de Bali pour avoir proposé un cours de yoga tantrique promettant l'orgasme, ce que les autorités indonésiennes ont considéré comme contraire aux valeurs et aux traditions locales. Il avait fait la promotion en ligne d'un cours de yoga tantrique avec la promesse d'atteindre l'"orgasme de l'ensemble du corps" au tarif de 20 euros.

Les services de l'immigration de Bali ont confirmé que Christopher Kyle Martin, qui était arrivé en avril en Indonésie avec un visa touristique, avait été expulsé pour avoir porté atteinte à la culture et aux traditions balinaises. Le Canadien a tenté de faire valoir, sans succès, que son cours ne prévoyait aucune activité sexuelle mais était basé sur des techniques de respiration. Le cours avait été annulé après un concert de protestations.