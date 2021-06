Vacciner les ados pour atteindre l'immunité collective face à la Covid-19? C'est ce que prône le M. Vaccin du gouvernement

La vaccination des ados va-t-elle aider le pays à atteindre l'immunité collective? C'est ce qu'affirme Alain Fischer, le Mr Vaccin du gouvernement, dans une interview au JDD, ce dimanche 13 juin. A deux jours de l'ouverture de la vaccination aux jeunes de 12 à 18 ans, celle-ci pourrait jouer un rôle dans les mois à venir.

Alors que les rendez-vous des adultes ont tendance à stagner un peu ces derniers jours, Jean Castex a annoncé que 30 millions de Français avaient reçu au moins une dose de vaccin. Mais cela sera-t-il suffisant pour atteindre cette fameuse immunité collective qui permettra à la France de ne plus supporter de vagues épidémiques comme celles que nous avons connu? Vraisemblablement pas selon le Pr Fischer.

Vacciner pour réduire les fermetures de classes?

"L’idée de vacciner les ados à la place des adultes réticents est éthiquement inacceptable" mais "l’ouverture mardi aux ados se justifie" car "c’est un impératif arithmétique: pour parvenir à l'immunité de groupe, il faut vacciner 90% des 12 à 100 ans ; si bien qu’elle restera hors d’atteinte même en vaccinant la quasi-totalité des adultes", avance-t-il.

Au-delà de l'impératif "arithmétique", le Pr Fischer évoque aussi pour les ados - qui ont un risque sanitaire minime face au Covid - un "bénéfice individuel au sens social et psychologique" car "ils paient un trop lourd tribut à la pandémie" avec des décrochages scolaires et des impacts psychologiques très lourds pour les jeunes privés de collège ou de lycée. "La vaccination va réduire le risque de fermeture d’établissements à la rentrée, on sait que les ados participent autant que les adultes à la circulation du virus, donc il faut y aller", poursuit le responsable.

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé samedi 12 juin que la barre symbolique des 30 millions de Français ayant reçu une première dose était franchie, un "beau symbole", selon le Pr Fischer mais qui trouve "plus parlant de raisonner à partir du nombre de Français protégés".

"Faisons une addition toute simple : si on ajoute les personnes complètement vaccinées, celles qui ont reçu une dose depuis au moins quinze jours et donc sont déjà partiellement immunisées, celles qui ont une immunité naturelle après avoir eu le Covid, on arrive à environ 32 millions", calcule le médecin dans les colonnes du journal. "Donc près de la moitié de la population est protégée. Il y a une immunité de groupe à l'horizon", relève encore Alain Fisher. "Mais c’est comme un marathon dont on aurait déjà couru les deux tiers. Et dont on sait que le dernier sera le plus difficile", prévient-il toutefois.