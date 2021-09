Vaccin et pass sanitaire: la mise au point de l'Etat monégasque

La contestation ne faiblit pas en Principauté. Samedi dernier, 750 à 800 personnes (1 200 selon les organisateurs) sont descendues dans les rues pour dire non au pass sanitaire et à l’obligation vaccinale. Jeudi après-midi, ils étaient près de 200 à participer au sit-in des soignants. Combien seront-ils aujourd’hui?

Des manifestations largement commentées et saluées sur les réseaux sociaux, point de départ de la gronde, où s’échangent aussi tracts, témoignages et arguments.

"Dans les slogans dans la rue et sur ce qui se dit sur les réseaux, un certain nombre d’affirmations nous paraissent contestables", a commenté, vendredi, le ministre d’État, à l’occasion de la conférence de presse de rentrée du gouvernement. Point par point, Pierre Dartout est revenu sur la position actuelle de l’État.

Sur l’obligation vaccinale

Le projet de loi pour l’obligation vaccinale est examiné ce mardi par le Conseil national. Il concerne les libéraux et salariés membres du personnel d’un établissement, service ou organisme, ayant pour mission d’accueillir ou d’héberger des personnes vulnérables ou fragiles, les administratifs y compris.

"On prétend que l’intention du gouvernement est d’étendre l’obligation vaccinale à d’autres catégories professionnelles. Cette mesure n’est absolument pas envisagée par le gouvernement", a assuré Pierre Dartout.

Et de poursuivre: "Nous considérons que les professions de santé sont des professions à part, qu’elles sont plus en contact que les autres (comme les restaurateurs) avec les personnes fragiles et vulnérables".

Sur la vaccination des moins de 12 ans

C’est une des inquiétudes des manifestants : la vaccination des enfants.



"Nous avons lu que nous avions en tête une obligation de vaccination pour les moins de 12 ans, et notamment pour les bébés. C’est tout à fait inexact. C’est même impossible au regard des textes français et européens auxquels nous sommes liés", a affirmé le ministre, qui précise également qu’il "n’a jamais été envisagé d’étendre le pass sanitaire aux écoles".

Sur les accords du Ségur de la Santé

"Parmi les thèmes de la manifestation figure une revendication sur la nécessité de procéder à l’application rétroactive des accords du Ségur de la Santé au personnel des hôpitaux", poursuit Pierre Dartout.

Ces accords, établis entre le gouvernement français et les partenaires sociaux et que Monaco a décidé d’appliquer, prévoient une revalorisation salariale des professionnels soignants des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Et Pierre Dartout de finir: "Nous avons décidé lors d’un conseil de gouvernement en juin dernier de le rendre applicable de façon rétroactive à compter du 1er janvier dernier."