Une sénatrice azuréenne écrit à Gérald Darmanin pour réclamer... une brigade à cheval

Insolite au premier abord, la demande n'a rien de fantaisiste. Alexandra Borchio-Fontimp a écrit ce vendredi au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour solliciter "la création d'un poste à cheval permanent au sein de la Garde républicaine des Alpes-Maritimes."



Dans cette lettre, cosignée par le maire de Cagnes-sur-Mer Louis Nègre, la sénatrice insiste sur les "vertus non-négligeables" de ce projet. "Les citoyens verront ainsi l'animal majestueux avant l'uniforme, entraînant de fait une plus grande capacité à venir échanger avec le cavalier", explique-t-elle.



La création d'un tel poste nécessiterait, selon l'élue antiboise, "quatre chevaux, deux gardes républicains, deux gendarmes et la mobilisation d'un pôle réserviste". Les quadrupèdes pourraient être pris en charge à l'hippodrome Côte d'Azur pour un coût estimé à 25.000 euros par an.



Actuellement, les équidés ne sont présents que pendant la période estivale.