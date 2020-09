Une personne âgée porteuse du coronavirus succombe à l'hôpital de Monaco

Le ou la nonagénaire a été admis(e) à l'hôpital de Monaco pour une autre cause que la Covid-19.



C'est au cours de son parcours médical que sa positivité au coronavirus a été détectée. Pour autant, le lien entre ce test et le décès n'est pas clairement établi.



Dans son communiqué, le gouvernement indique que cette personne "a succombé à l’un des facteurs de comorbidité dont elle souffrait".

Cette victime est un résident de la Principauté.

Cinquième décès

Depuis le début de la pandémie et avant ce dernier cas, quatre personnes ont succombé à Monaco de la Covid-19. La dernière fois, c'était le jeudi 23 avril. La victime était un patient non-résident en Principauté, âgé de 79 ans.



Une semaine plus tôt, le 15 avril, c'est un résident monégasque de 72 ans qui était emporté par la maladie.



Les deux premiers décès consécutifs à la Covid-19 remontent au 28 mars et au 4 avril.



Dans le premier cas, il s'agit d’une personne hospitalisée suite à une détresse cardiaque sévère et détectée positive à la Covid-19, une octogénaire et non-résidente à Monaco.



Dans le second, c'est un homme âgé de plus de 80 ans, non-résident en Principauté.

205 résidents positifs

Le dernier bilan sanitaire de la Principauté fait état de 205 résidents touchés par le coronavirus depuis le début de la pandémie.



Six nouveaux cas ont été diagnostiqués ce jeudi et dix personnes étaient hospitalisées au CHPG, dont deux en réanimation.



L'un de ces patients n'a pas survécu. Dans son communiqué, le gouvernement princier "tourne ses pensées vers la famille et l'assure de son soutien en ces moments de peine".