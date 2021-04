Une nouvelle vie au soleil à Nice grâce au coronavirus

La pandémie est moins dure au soleil? Comme nombre de Parisiens, Hugo 28 ans, a quitté la capitale en catastrophe le jour où en mars dernier Emmanuel Macron sonnait l’heure du premier confinement.

Comme lui, ils sont des dizaines à avoir fait le choix de laisser passer l’orage sanitaire loin de Paris.

Pour certains, ce qui aurait dû n’être qu’un "entre-deux" se métamorphose en désir d’ici: "Je crois que je vais faire ma vie, ou du moins commencer ma vie d’adulte ici", confesse Hugo.

Parisien dans l’âme

Ce jeune sur diplômé en gestion et développement est devenu se sent pourtant Parisien jusqu’au bout de ses rêves. Après de brillantes études au Canada, quelques échappées formatrices en Amérique du Sud, il est rentré chez lui fin 2019 dans le XIVe.

Papa est médecin. Sa maman retraitée. Quand le monde sanitaire s’écroule en mars 2020, Armelle, la mère d’Hugo, profite alors du début du printemps dans le petit appartement que la famille détient quartier de la Buffa à Nice: "Depuis l’âge de 5 ans, je viens y passer mes vacances. Nice, ce sont des souvenirs merveilleux d’enfance, la lumière, la plage et la famille qui se retrouve".

Mais Paris est sa destinée. Le job qu’il a trouvé dans une société internationale qui ouvre, un peu partout en Europe, des salles d’escalade lui va bien. Parce que se loger à Paris quand on débute dans la vie, c’est complexe, Hugo vit encore chez ses parents.

Il est pourtant sur le point de voler de ses propres ailes... lorsqu’Emmanuel Macron annonce l’inconcevable: " Pour nous à la maison, ce n’était pas une surprise. Mon père, médecin, était déjà en première ligne. Il parlait de la covid depuis la fin du moins de janvier. Lorsque le 1er confinement est décrété, il était préoccupé. Il savait qu’il allait être au contact en toute première ligne de ce virus dont on ne se savait rien, sauf qu’en Italie les décès commençaient à se multiplier".

L’exode sur l’ancienne route des vacances

Le verdict de cette réunion de famille tombe vite. Hugo y adhère. Son père pour pouvoir continuer sa mission sans avoir l’angoisse de contaminer toute la maisonnée suggère qu’Hugo rejoigne sa mère à Nice: "Pas une minute, je ne pense que cela durera plus d’un an ". Dans la soirée, le jeune homme loue une voiture: "Il faut se remettre dans le contexte. Tout le monde disait que les transports en commun, le train, mais surtout l’avion étaient un vecteur effrayant de contamination".

Hugo se souvient d’avoir roulé toute la journée le samedi. A Nice, rue de la Buffa, il retrouve sa mère. Ils vont rester deux mois enfermés dans le petit appart des vacances. Son job ne résiste pas à la crise. Le chômage partiel très vite. Puis la vie sous cloche faite d’attente, d’inquiétude, de vieux films qu’on a enfin le temps de revoir à la télé. "Le Samouraï avec Alain Delon, une merveille. Mais aussi je me suis refait tous les grands classiques du septième art. "

"Ma grande petite ville!"

Lorsqu’en mai, la vie semble pouvoir reprendre son cours, Hugo reste à Nice. Sa maman rejoint Paris. Lui, hésite. Un ou deux allers-retours pour valider sa thèse à la Sorbonne en septembre. Et puis, c’est histoire sanitaire qui bégaie.

Pire, son médecin de père qui jusque-là était passé entre les gouttes de l’épidémie, tombe malade. "Je ne vois plus d’issue à cette histoire. Vivre le confinement à Paris est bien plus anxiogène qu’ici." Sans qu’il y ait besoin d’une nouvelle réunion de famille, Hugo refait ses valises et descend à Nice: "Mon père redoutait de nous contaminer. Il s’en est sorti aujourd’hui, mais ce fut très rude. Deux semaines de réanimation. "

Ce second exode niçois sera le dernier. Au fil des dos-d'âne émotionnels qu’il emprunta au gré de cette année de crise sanitaire, Hugo a fait son choix. Non, le choix s’est imposé à lui. Sa vie d’adulte il a décidé de la construire ici, dans cette ville qui d’abord l’a surpris: "Conduire à Nice, c’est une sacrée affaire. Les petites incivilités m’ont d’abord surpris... Puis, peu à peu, bien au-delà de ce climat formidable, de cette lumière sans pareille, Nice m’est apparu comme la cité idéale. Ni trop grande et déshumanisée où, en temps de confinement, on étouffe, ni provinciale comme on peut à Paris le penser. C’est une grande petite ville et je vais y faire ma vie". Confiné ou pas!

Une vraie histoire d’amour finalement!