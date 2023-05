Une mannequin allemand se fait tirer les os des jambes pour gagner 14 centimètres

L'influenceuse et mannequin allemande Theresia Fisher était complexée par sa taille. Elle se trouvait trop petite.

Grâce à un allongement osseux, une opération lourde très pratiquée en Asie du sud-est, mais aussi depuis peu au Canada et en Europe, la jeune femme a gagné en tout et pour tout, 14 centimètres.



En 2019, elle avait participé à German'ys Next Top Model et en raison de sa taille, 1,70 mètre, elle avait fait l'objet de nombreuses critiques. Blessée, l'influenceuse s'était déjà fait rallonger les jambes de 8,5 centimètres. Après une seconde opération et quelques centimètres supplémentaires, elle mesure aujourd'hui 1,84 mètre.

Elle arbore désormais fièrement sur les réseaux les jambes dont elle a toujours rêvé. L'intervention lui a tout de même coûté 146.000 euros de sa poche. "112.000 euros les deux opérations, 14.000 euros pour l'ablation de deux ongles, 12.500 euros pour la kinésithérapie, 4.5000 pour l'ostéopathie et 3.000 euros de médicaments", a-t-elle détaillé dans le journal allemand Bild.

Le 28 mars dernier, des traces de l'intervention étaient encore visibles. Photo Theresia Fisher / Instagram.

Des tiges télescopiques ont été implantées dans les jambes de la jeune femme. Photo Theresia Fisher / Instagram .

"Je n'ai plus de douleur. La deuxième photo (ci-dessus) montre l'état de la jambe inférieure après la fin de l'extension, le 12 juillet 2022. Mes jambes font maintenant 116 centimètres de long. Aujourd'hui, tout est complètement ossifié à nouveau!", ajoute-t-elle dans son message. Et de conclure: "Je suis de nouveau en superforme je peux tout faire (sport, etc...) et je me sens enfin bien dans mon corps à nouveau."

Des complications

L'allongement osseux consiste à scier l'os du fémur en deux afin d'y insérer des tiges télescopiques qui sont rallongées millimètre par millimètre jusqu'à ce que l'os se reforme.

Au-delà de l'aspect esthétique recherché par Theresia Fisher, ce type d'intervention est avant tout pratiqué sur des personnes souffrant d'inégalités osseuses ou sur des enfants rencontrant des problèmes de croissance.

Une opération lourde qui peut entraîner des complications. Lors de la seconde intervention, la mannequin allemande a été victime de deux infections osseuses, alors que du pus s'était formé sous sa peau.