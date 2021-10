Une journée d’hommage en France à Samuel Paty, "emblème de la liberté, de la République"

"Samuel Paty est un emblème, un emblème de la liberté, et donc un emblème de la République et pour cela, il faut montrer une forme de force et de sérénité", a déclaré Jean-Michel Blanquer, interrogé sur l'importance de rendre hommage au professeur, un an jour pour jour après son assassinat.

"Cet hommage, qui a commencé hier, est là pour montrer qu'il y a une force des bonnes valeurs, c'est-à-dire les valeurs de la France et de la République", a-t-il ajouté.

Des millions d'élèves en France ont célébré vendredi la mémoire du professeur d'histoire-géographie, à travers une minute de silence, un chant, un débat sur la liberté d'expression.