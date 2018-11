Une journée de l'arbre et des forêts prévue samedi

À l'initiative de l'Association pour la sauvegarde de la nature et des sites de Roquebrune, Menton et environs (Aspona), des ateliers, conférences et ciné-débat seront proposés sur le thème

Aux arbres, citoyens ! Consciente du caractère essentiel de la végétation en milieu rural comme en milieu urbain, l'Aspona (Association pour la sauvegarde de la nature et des sites de Roquebrune, Menton et environs) organise samedi une journée consacrée à l'hôte de ces bois. Sur le territoire de Menton, essentiellement, mais aussi à Carnolès. La genèse de cette Journée de l'arbre et des forêts remonte à un an, quand le naturaliste Vincent Kulesza était venu débattre autour du documentaire « L'intelligence des arbres », à Menton. « Développer des idées » « Il nous avait convaincus qu'il...

