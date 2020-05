Une entreprise monégasque invente un aspirateur... à coronavirus

"Je viens de passer une commande pour recevoir de notre usine en Corée du Sud, 10 000 Zepter Therapy Air® Ion qui seront ensuite répartis dans toute l’Europe. Parce que tout le monde veut installer ce purificateur d’air, vendu depuis 2010, mais auquel nous avons rajouté des filtres spécifiques pour capter le coronavirus. Le système, dans sa dernière version, a reçu une certification d’un organisme de contrôle allemand le 2 avril dernier. Alors depuis, la demande ne cesse de grossir jour après jour. Rien que la semaine dernière, nous avons livré 150 appareils à Nice."

Lepa Radunovic redouble d’effort en cette période de levée progressive du confinement pour répondre aux clients, chaque jour plus nombreux.

"Nous avons équipé de nombreux laboratoires, cabinets médicaux, restaurants et bureaux à Nice et Marseille notamment." Et la responsable marketing chez Zepter International, fait livrer aujourd’hui même deux commandes monégasques: la CMB et Safra. Amusant de constater que ce sont les banques, en Principauté, qui sont les premières à mettre en place de tels dispositifs high-tech pour lutter contre le coronavirus.

High-tech, oui, parce que cet appareil, pas plus volumineux qu’un radiateur électrique, filtre et enrichit en ions négatifs un environnement fermé de 328 m3/h, soit environ une pièce de 90 m2. Tout cela en silence et sans aucune dégradation sur les éléments de la pièce.

L’appareil est équipé de cinq filtres. Le troisième promet d’éliminer les plus petites particules de poussière et un composé antibactérien supprime les bacilles, les spores de moisissure et les germes jusqu’à 0,3 micron, prévenant ainsi les risques d’infection. C’est cette barrière qui doit capter le coronavirus…

Mais l’appareil possède bien d’autres vertus puisqu’il dispose également d’un filtre désodorisant, un autre pour capturer les allergènes, les bactéries, etc. Et les ions négatifs combinés aux filtres permettent de purifier l’air.

Alors quand la brochure technique promet que la pièce où l’on vit peut se transformer en 'véritable refuge d’air frais", on pense bien sûr au Covid-19 mais aussi au confinement et à la reprise du travail. Alors que les promenades ne sont encore recommandées qu’avec parcimonie, l’impression d’avoir un bol d’air frais à la maison ou au bureau est une alternative inspirante.