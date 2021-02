Une boulangère de l'Ain en grève de la faim depuis 11 jours pour la régularisation d'un jeune Guinéen qu'elle aimerait embaucher

"Il a partagé avec nous ses difficultés concernant la grève de la faim et ce qu'il fallait faire sur plan médical pour ne pas sombrer", poursuit la quinquagénaire qui affirme avoir déjà perdu 7 kilos et n'a pas cessé de travailler.

Ces derniers jours, le couple Hyvernat et le jeune homme ont également rencontré le député de la circonscription, Stéphane Trompille (LREM), qui s'est engagé à "donner un coup de pouce et faire remonter le dossier en préfecture", selon Mme Hyvernat.

Sur internet une pétition intitulée "Yaya veut devenir boulanger: il lui faut des papiers" a déjà recueilli plus de 11.000 signatures.

"On voudrait qu'il puisse reprendre notre affaire d'ici à trois ans, au moment où on aimerait partir en retraite", affirme l'artisane installée dans un village de quelque 390 âmes chez qui les acquéreurs et les candidats au métier ne se bousculent pas. "On est à la campagne; on est loin de tout. C'est un travail de nuit, pour lequel il faut être passionné et Yaya l'est."