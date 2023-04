"Une bonne nouvelle": Charles Ange Ginésy réagit à l'envoi de 150 policiers supplémentaires à la frontière italienne

Pas de loi immigration dans l'immédiat, mais des renforts de police à la frontière France-Italie dans les Alpes-Maritimes dès la semaine prochaine. La Première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé le report de la loi immigration, voulue par Emmanuel Macron, à l'automne.

Pour montrer que l'exécutif agit sur cette "priorité" sans attendre une loi, elle a annoncé la mobilisation "dès la semaine prochaine" de "150 policiers et gendarmes supplémentaires dans les Alpes-Maritimes" pour faire "face à une pression migratoire accrue à la frontière italienne".

"Une bonne nouvelle, a réagi le président du Conseil départemental, Charles Ange Ginésy. Espérons que cette décision se concrétise rapidement et ne soit pas éphémère pour répondre à une vague de fonds migratoire. Depuis des années, le Département des Alpes-Maritimes a déployé des moyens importants pour assurer une responsabilité légale mais qui n’est plus légitime face à une immigration européenne que je dénonce depuis le début de l’année et qui relève de la stricte compétence de l’État (...) Cette décision ne résoudra pas la problématique des Mineurs Non Accompagnés qui nous échoit d’office, alors que depuis longtemps je demande à l’État d’assumer sa responsabilité."