Une agence matrimoniale poursuivie pour escroquerie, plusieurs centaines de victimes dont des Azuréens et Varois

Eurochallenges a-t-elle vendu du vent à des centaines d’hommes en désarroi sentimental? C’est ce que semble établir l’instruction.

Conditionnement, opacité, pressions pour payer, profils de femmes suspects, harcèlement moral des salariés… Le tableau brossé par cette enquête internationale au long cours n’est guère flatteur. Mais les intéressés le contestent avec force.

"Il y a eu beaucoup de réussites"

"On parle uniquement des difficultés survenues avec ces clients. Mais on ne parle pas de ceux pour qui ça a marché! Or c’était une entreprise tout à fait performante, sérieuse, professionnelle, sans quoi elle n’aurait pas pu durer. Elle peut afficher un taux de mariages et de naissances impressionnants. Il y a eu beaucoup de réussites", relativise une source judiciaire.

Dans le courtage matrimonial, l’obligation de résultat n’existe pas. Celle des moyens, si. Loyaux, de préférence. Ce sera tout l’enjeu du procès, attendu en 2022.

Quatorze prévenus y sont attendus, pour répondre notamment d’escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral. Les protagonistes encourent jusqu’à dix ans de prison.