Un syndicat de médecins-anesthésistes menace d'une "grève dure et illimitée" à compter du 11 janvier

La réforme a du mal à passer. Pour protester contre une récente réforme qu'ils estiment être "désavantageuse", le SNPHARE, "Syndicat National des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes Réanimateurs Elargi aux autres spécialités" annonce avoir déposé un préavis de grève, pour le 11 janvier prochain.

Un mouvement social qu'ils annoncent d'ores et déjà "dur et illimité" ciblant notamment "des soins non urgents et des soins urgents", avancent-ils dans un communiqué. Pour maintenir la pression, ils demandent également "de toute urgence", que le ministère prenne une "décision rapide (...) qui permettrait d'éviter un chaos hospitalier".