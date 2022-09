Un oligarque russe a-t-il proposé une partie de sa fortune aux Américains pour que les sanctions contre lui soient levées?

Selon une information publiée le 7 septembre par le Financial Times, l’un des oligarques les plus riches de Russie aurait tenté de négocier la levée des sanctions prises à son encontre en Europe. Le journal affirme qu’au printemps dernier, Michaïl Friedman aurait pris son téléphone pour appeler Kristina Kvien, l’ancienne ambassadrice des Etats-Unis à Kiev depuis nommée en Arménie.

Le magnat russe de la finance aurait proposé de consacrer une partie de sa fortune, estimée à 13 milliards de dollars, à la reconstruction de l’Ukraine contre la levée des sanctions dont il fait l’objet. Non pas sur le sol américain où l’actionnaire du tentaculaire groupe Alfa a pour l’heure été épargné, mais en Europe et au Royaume-Uni. Avant le déclanchement des hostilités, Michaïl Fridman vivait d’avantage à Londres et dans le Sud de la France, qu’à Moscou. Ses biens immobiliers y ont été gelés.

L’oligarque a-t-il vraiment tenté de récupérer ses villas en offrant aux Américains de s’acheter une nouvelle virginité. L’intéressé a en tout cas démenti les informations du Financial Times. L’administration américaine ne les a pas non plus confirmées. Mais, moins de dix jours après la publication de l’article une nouvelle mise à jour de la liste noire des personnalités et entités russes publiée ce vendredi par l’union européenne intrigue.

Pour la première fois, la liste des russes devenus personna non grata ne s’allonge pas. Au contraire, le tableau s’allège de trois lignes dont la 906. Ce numéro correspond à Olga Ayziman qui n’est autre que l’ex-épouse de Michaïl Fridman. Son nom avait été ajouté en avril dernier précisément pour atteindre l’oligarque russe au portefeuille. Son ex-femme est en effet l’actionnaire majoritaire de plusieurs sociétés civiles immobilières au travers desquelles, elle et son mari, ont acheté de luxueuse villa à Paris et dans le Golfe de Saint-Tropez.