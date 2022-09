Un nouveau diplôme universitaire pour "prévenir les abus" dans l'Église

L'Institut catholique de Paris (ICP) ouvre cette année un diplôme universitaire (DU) portant sur la prévention et l'écoute des abus de pouvoir et les agressions sexuelles dans l'Église, à destination des personnes impliquées notamment dans les diocèses et congrégations, a-t-elle indiqué.