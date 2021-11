Un maire va réclamer 1.000 euros de caution aux futurs mariés pour éviter les débordements

Par ailleurs, comme l'indique Le Parisien , deux policiers municipaux équipés de caméras-piétons seront également présents pour assurer la sécurité dans la mairie et une jauge de 50 personnes maximum va être instaurée (en lieu et place de 99 personnes jusqu’à présent).

Ce maire des Yvelines a décidé de durcir le ton en prenant une décision radicale: imposer un nouveau règlement intérieur des mariages qui consiste à demander aux futurs mariés de verser une caution de 1.000 euros comprenant 500 euros en cas de dégradation, 400 euros pour un retard au-delà de 30 minutes et 100 euros de frais de ménage.

Cette caution contre les débordements, c’est un contrat de confiance avec les mariés et leurs invités ! Pour que leur jour de fête ne devienne pas un jour de défaite pour tous ! pic.twitter.com/CDPaB0DGDd

"Une minorité pourrie le quotidien d'une très grande majorité"

Pour Karl Olive, "99% des mariés récupéreront leur chèque car on parle d’une extrême minorité, mais qui pollue le quotidien d’une très grande majorité de nos administrés », appuie Karl Olive. "Tout ce qui passe à l’extérieur sur la voie publique est du domaine du régalien, mais il est intolérable que cela franchisse les portes de la mairie. C’est de ma responsabilité de protéger mes agents", a-t-il indiqué au quotidien national.

Un drame à Nice

Samedi dernier, à Nice, la célébration d'un mariage a viré au tragique. Un jeune homme de 19 ans appartenant au cortège a perdu la vie après avoir percuté un camion en stationnement. Cinsqpersonnes se trouvaient à l'intérieur du véhicule.

Dans un communiqué, la ville de Nice avait précisé que le drame était survenu "pendant la célébration d’un mariage durant lequel plusieurs véhicules ont effectué des allers-retours, sur le boulevard de l’Ariane, avec des passagers assis sur le rebord des fenêtres".

Le maire Christian Estrosi avait apporté son soutien à la famille de la victime décédée dans des circonstances dramatiques. "Si depuis 2012, j’ai souhaité que la Ville de Nice adopte une charte des mariages, c’est notamment pour éviter que ce type d’accident vienne assombrir des jours de fête. Le mariage est un jour particulier, unique dans une vie qui ne peut, en aucun cas, justifier l’existence de débordements mettant en danger la sécurité des invités et la tranquillité publique. J’appelle à la responsabilité des mariés et des invités pour que ces jours de fête ne soient plus entachés par le décès d’une personne."