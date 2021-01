Un maire interdit le ski de randonnée et les raquettes en cas de risque d'avalanche

Privés du point de départ du Boréon, puis de la Gordolasque!

"Ca revient à nous interdire la montagne, sauf par risque 2/5, ce qui n’arrive presque jamais en hiver sauf quand il n’y a que très peu de neige. Dimanche j’ai accompagné des clients au dessus de la Colmiane en secteur hors risque d’avalanche, on était en risque 4/5 et on a fait une super sortie".

Président des guides de haute montagne du 06, Pierre Fiorucci juge la décision trop hâtive, et compte rencontrer le maire au plus vite avec les représentants de la profession pour apporter leur expertise et des solutions, comme des panneaux et filets pour les zones à risque. Il confirme, comme cet été, "une arrivée en masse de personnes qui n’ont pas la culture de la montagne et qui font n’importe quoi. On a été doublement touchés par Alex et la perte du Boréon vers une trentaine d’itinéraires skiables, on en est orphelins. La fermeture de la route de Millefonts s’y ajoute. Il ne nous restait plus que la Gordolasque..."