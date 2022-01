Un loup s'en prend à un troupeau à 100 mètres d'un collège à Hyères

"Le loup n'a plus peur et il se rapproche. Cela devient catastrophique", commente le berger, qui subit son énième attaque. "Malgré un muret, un grillage, les filets électrifiés et la présence d'un chien, le loup parvient à s'introduire au milieu d'un troupeau. Et on est aux portes de la ville!", constate Thomas Charrier.

Deux coureurs ont alerté vendredi matin les propriétaires du terrain de la présence d'un animal blessé. Ces derniers ont alerté le berger, Thomas Charrier, qui n'a pu que constater qu'il s'agissait de l'attaque d'un loup. "Les blessures sont significatives. Il ne peut s'agit que d'un loup. Il a saisi l'animal au cou. Il y a des morsures franches et il a mangé le cœur", indique-t-il. Selon lui, l'intrusion a eu lieu entre 6h et 7h, malgré la présence d'un muret en pierres et de filets de protection électrifiés.

Ce samedi matin du 8 janvier, un agent de l'Office français de la biodiversité (OFB) s'est déplacé pour effectuer un constat "dommages", après l'intrusion d'un prédateur vendredi matin, peu avant le lever du jour, sur un terrain situé dans la campagne hyéroise, à seulement une centaine de mètres du collège Gustave-Roux et dans les environs du centre aquatique et du parc Olbius-Riquier.

Les loups ne craignent plus rien. Ils se rapprochent de la ville et des habitations. Le constat a été fait en cette fin de semaine par un éleveur, dont deux troupeaux de 1.200 bêtes sont actuellement installés dans la Cité des palmiers.

L'éleveur se désespère de la multiplication des attaques sur les troupeaux et d'une présence de plus en plus proche des habitations. Le 29 décembre 2017, Thomas Charrier avait perdu plus d'une centaine de bêtes au Plan-du-Pont, dans la campagne à Hyères.

Sur ce même terrain où des coquelicots ont attiré en masse les curieux au printemps dernier, des loups ont fait leur apparition pour semer la terreur au milieu de son troupeau. Le préjudice avait été conséquent. Bêtes tuées, brebis pleines perdant leurs agneaux, animaux blessés ou disparus, le berger avait bénéficié d'un élan de solidarité pour lui venir en aide.

En octobre dernier, le prédateur a encore frappé. Une première fois le 28 octobre 2021 et une deuxième fois le 13 novembre 2021. Sur place, indique l'éleveur, il y avait un berger, des filets, des chiens de protection. "Il y a eu une attaque de jour! Les loups ont tué six brebis pleines sur les deux épisodes."

Face aux suspicieux qui, à chaque attaque, écartent la présence du loup, le berger signale que des photographies ont été prises par un capteur photo. "On voit bien deux loups!" Et, pour lui, le constat est clair: ils sont de plus en plus nombreux et ont de moins en moins peur de la présence humaine.