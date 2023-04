Un gymnase de Menton réquisitionné pour accueillir des migrants mineurs

Les centres d’hébergement du Département, chargé de prendre en charge ces mineurs étant saturés, le préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez, a pris la décision de réquisitionner le gymnase du Careï à Menton dans la nuit de mardi 18 avril à mercredi 19 avril. Une cinquantaine de mineurs y ont été installés ce mercredi matin.

Poussés par la misère et la guerre, de plus en plus d’enfants et d’adolescents franchissent seuls la frontière italienne.

Près de 5.000 migrants mineurs non accompagnés sont arrivés dans les Alpes-Maritimes et ont été mis l’abri en 2022. Et le nombre des arrivées ne cesse d’augmenter depuis le mois de janvier dernier.

Un phénomène lié à un hiver très doux qui a favorisé les traversées de la Méditerranée ainsi qu’à de nouvelles "routes" migratoires dans les Balkans et les pays du Maghreb.