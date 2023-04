Un demi-siècle de téléphonie mobile, et maintenant?

Il y a un mois, Martin Cooper, auteur du fameux premier appel mobile, était présent au Mobile World Congress. Lors d’une interview pour Associated Press, il a prophétisé que les portables du futur seront intégrés à notre corps. On les imagine aussi inclus dans nos lunettes, transparents ou projetés sur notre peau.

Au laboratoire Eurecom, à Sophie-Antipolis, on ne voit pas si loin. Son directeur David Gesbert, spécialiste de la communication sans fil, indique en effet que "la communauté de recherche des mobiles pense au maximum dix ans à l’avance". Impossible donc de savoir de quoi sera fait le téléphone portable d’ici à cinquante ans.

Le responsable d’Eurecom souligne d’ailleurs que les principales évolutions concerneront plus le réseau que les terminaux, les seconds étant toutefois nécessairement adaptés au premier. "On se projette sur la 6G, qui devrait être disponible à l’horizon 2030."

Celle-ci permettra des usages nouveaux, notamment en s’appuyant sur de l’intelligence artificielle embarquée. "Jusqu’ici, explique David Gesbert, les données traitées par l’IA le sont sur des serveurs. Là, elles pourraient l’être en interne." On parle de capteurs capables de rendre des services, comme de l’aide médicale, grâce à des relevés de données de santé.

Des appels holographiques

David Gesbert évoque aussi "quelque chose qui semble de la science-fiction": l’holographie, c’est-à-dire la communication vidéo en 3D". Des échanges qui utiliseraient une grande quantité de "data", mais qui "pourraient être possibles grâce au développement de la 6G".

Celle-ci devra être aussi capable de relever un défi, celui de 'la prise en compte des aspects énergétiques", de la fabrication des appareils, aux appels, en passant par les besoins du réseau. "L’une des pistes pour diminuer la consommation des réseaux, explique le spécialiste, c’est la spatialisation." C’est-à-dire, détaille David Gesbert, que jusqu’ici "quand on utilise un téléphone, il rayonne tout autour et envoie de l’énergie dans l’environnement, alors que quand on reçoit un appel, on est à un point précis : une déperdition énorme!". Que la spatialisation permettrait de résoudre.

Mais "on reste dans l’expectative: on en saura plus dans quatre ou cinq ans".