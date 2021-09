Un an après le passage d'Alex, où en est la reconstruction de la Roya? Reportage à Breil, aux portes de la Vallée.

Il y a un an, le passage de la tempête Alex laissait les Vallées de la Vésubie et de la Roya désemparées. Aujourd’hui, où en est la reconstruction? Comment les habitants et les municipalités s’organisent pour rendre une nouvelle vie à leurs villages? Nous sommes allés sur place pour les rencontrer. Episode 1, reportage à Breil-sur-Roya, aux portes de la Vallée de la Roya.