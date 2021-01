Trump accuse Twitter de "museler la liberté d'expression"

"Twitter est allé encore plus loin dans son musellement de la liberté d'expression, et ce soir, les employés de Twitter ont coordonné avec les démocrates et la gauche radicale le retrait de mon compte de leur plateforme, pour me faire taire moi - et VOUS, les 75.000.000 grands patriotes qui ont voté pour moi", a écrit Donald Trump, depuis le compte de la présidence américaine (@POTUS).

Ce tweet n'était plus visible quasiment immédiatement après avoir été publié, mais la Maison Blanche a également relayé ce message dans un communiqué.

La plateforme de prédilection du milliardaire républicain, a suspendu son compte (@realdonaldtrump) de façon permanente vendredi, deux jours après les émeutes de ses partisans qui ont envahi le Capitole pendant plusieurs heures. Twitter a cité le risque "de nouvelles incitations à la violence" pour justifier sa décision.

"J'avais prédit que cela arriverait", a dénoncé Donald Trump, annonçant "examiner les possibilités" de créer sa "propre plateforme".

"Nous ne serons pas réduits au silence", a-t-il assuré.