Trois grands projets comprenant des logements sociaux à venir à Cap-d'Ail

Un passé communiste

De nombreux programmes déjà réalisés en 1995

"Je reconnais que lorsque j’ai été élu en 1995, précise l’actuel maire de Cap-d’Ail, Xavier Beck (LR), la municipalité communiste avait déjà construit de nombreux logements sociaux, plus que ses voisines. Nous avons hérité d’une très belle politique en ce domaine. Même si à l’époque, le reproche que je leur faisais était double. D’une part, le fait d’avoir un peu abîmé la basse corniche et d’en avoir fait un couloir."

Ce qui n’est pas sans conséquence en termes d’aménagement urbain aujourd’hui, insiste le maire. "Je leur reproche également ne pas avoir forcément attribué ces logements dans les règles de l’art et le fait d’avoir fait venir beaucoup de leurs amis communistes des régions lilloise et parisienne dans ces logements. Les attributions étaient réalisées pour les copains et pas toujours pour les familles et les travailleurs qui en avaient besoin. Ces habitants sont cependant devenus aujourd’hui de vrais Cap d’Ailois."

Un taux de 11% en 1995

En 1992, l’observatoire de l’habitat Provence Alpes Côte d’Azur publiait une enquête sur le parc locatif social dans le 06. Cap-d’Ail comptait, cette année-là, 211 logements sociaux pour 4.863 habitants. Soit 11% des résidences principales à Cap-d’Ail.

Un taux déjà relativement élevé et équivalent à celui de Beausoleil à l’époque, qui affichait, elle aussi, un 11%. Il était en outre bien supérieur à celui de Roquebrune-Cap-Martin (3%) ou de La Turbie (1%), de Villefranche-sur-Mer (2%), de Beaulieu-sur-Mer (1%) ou même Menton (9%). Ces pourcentages ne peuvent être comparés, les critères de calcul ayant changé depuis 1992.