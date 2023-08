Tremper sa nourriture dans l'eau de mer: quelle est cette nouvelle tendance TikTok et voici pourquoi elle peut s'avérer dangereuse pour la santé

Vous connaissez la classique burrata avec un filet d'huile d'olive et légèrement assaisonnée? Tenez vous bien, car une nouvelle manière de déguster ce fromage italien a fait irruption sur la toile, et cela ne va pas faire plaisir aux italiens...

Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, la vidéo d'une jeune femme confortablement installée dans une bouée gonflable, qui trempe une burrata dans la mer, avant de la manger goulûment sans ustensile, avec ses mains.

Il s'agit en fait d'une nouvelle trend née sur le réseau social TikTok il y a quelques semaines. Mais pourquoi? Une manière "d'assaisonner" et de donner un goût aux aliments.

Une vidéo qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes. On peut lire les commentaires suivants: "Que quelqu'un me prévienne quand la vidéo sur comment elle est tombée malade sortira", ou encore "il y a beaucoup de choses mortes dans cette eau", ou plus simplement "je ne comprends pas".

On est donc bien loin de la traditionnelle petite salière que nous possédons tous... Cette "tendance" serait en réalité particulièrement nocive pour notre corps et notre santé. Voici pourquoi.

"J'ai été hospitalisée et j'ai perdu 7 kilos"

En effet, tremper ses aliments dans l'eau de mer n'est pas sans conséquence. C'est l'amère expérience d'un internaute, qui raconte avoir voulu suivre la trend, à l'origine lancée par Rihanna, aperçue en train de tremper un morceau de mangue dans l'eau avec le hashtag "dipping mango in the ocean" ("tremper une mangue dans l'océan"), qui avait cumulé pas moins de 5 millions de vues.

L'internaute, qui a bien évidemment voulu essayer, a raconté comment cette dégustation a mal tourné: "J'ai essayé cela en vacances et c'était le meilleur nettoyage digestif que j'ai eu dans ma vie. Hospitalisé pendant 3 jours, j'ai eu besoin d'une intraveineuse, mais j'ai perdu près de 7 kilos et ai été libéré toutes les toxines de mon corps", écrit-il.

Boire de l'eau de mer est dangereux

Et ses conséquences ne sont pas dues à la malchance. En effet boire de l'eau de mer est dangereux pour notre organisme! C'est ce qu'explique le National Ocean Service: "L’eau de mer peut provoquer une déshydratation, en raison de la forte concentration de sel. En grandes quantités, l'eau de mer est toxique pour l'homme en raison de la quantité de sel dans le liquide. Alors que les humains peuvent ingérer en toute sécurité de petites quantités de sel, la teneur en sel de l'eau de mer est beaucoup plus élevée que ce qui peut être traité par le corps humain".

Outre la présence de la faune et de la flore microscopiques circulant dans les vagues, vous risquez d’avaler toutes sortes de bactéries, à l'instar d'Escherichia coli (E. coli), responsable de troubles intestinaux et de gastro-entérites.

Il y aussi la présence de microplastiques dus à la pollution humaine. Comme quoi, les tendances sont rarement bonnes à suivre!