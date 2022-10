Traumatisée par les attentats de Bruxelles, une jeune fille de 23 ans se fait euthanasier en Belgique

"Je reçois plusieurs médicaments au petit-déjeuner. Et jusqu’à 11 antidépresseurs par jour, écrit-elle. Je ne pourrais pas m’en passer." "Avec tous les médicaments que je prends, ajoute Shanti, je me sens comme un fantôme qui ne ressent plus rien. Il y avait peut-être d’autres solutions que les médicaments."

Des hauts et des bas

La jeune fille fait des allers-retours entre son domicile et l'hôpital. Et lorsqu'elle se sent mieux, elle n'hésite pas à en parler à la presse. Pleine de vie et de projets, Shanti veut prouver que l'on peut se relever de tout, même d'un tel drame.

Malheureusement pour elle, cette embellie ne sera que de courte durée. En 2020, la jeune fille fait une nouvelle tentative de suicide. Les médicaments sont de plus en plus nombreux et le pois des souvenirs de plus en plus lourd à porter.

Son entourage est inquiet et Shanti ne voit que la mort pour se libérer enfin de tant de douleur. Une sorte d'échappatoire éternel. Elle aurait fait plusieurs demandes d’euthanasie pour souffrance psychique inaltérable, mais toutes avaient été refusées.

Touchée par la situation de la jeune fille, une thérapeute d'Ostende fait alors une offre de soin à la jeune fille. Elle adresse une lettre à la psychiatre qui la prend en charge: "J’ai été informée que Shanti souffrait de traumas complexes et que la seule solution qui lui était proposée à ce jour est l’acceptation de sa demande d’euthanasie. Sans remettre bien évidemment cette solution en question par a priori, mon expérience en victimologie suscite en moi quelques interrogations. C’est la raison pour laquelle, je souhaiterais rencontrer Shanti si vous êtes d’accord lorsque je serai à Ostende, la semaine du 25 avril."



Mais, contre toute attente, la psychiatre de Shanti De Corte décline l’offre: "Chère Madame Neyrolles, j’ai transféré votre proposition à la patiente et à l’équipe médicale qui la prend en charge. Mademoiselle De Corte me charge de vous dire qu’elle n’est pas intéressée par votre proposition."

"Je vais maintenant partir en paix"

L'étudiante finit par se rapprocher de Leif, une association qui défend le droit de mourir dans la dignité. Au mois d'avril, elle fait une nouvelle demande d'euthanasie. La dernière.

Sur son profil Facebook, en mai, Shanti alors âgée de 23 ans écrira un tout dernier message:

"J’ai ri et j’ai pleuré. Jusqu’au tout dernier jour. J’ai aimé et j’ai eu le droit de ressentir ce qu’était le véritable amour. Je vais maintenant partir en paix. Sachez que vous me manquez déjà."

L'acte fait débat. Les médias belges indiquent qu'une information judiciaire concernant l’euthanasie de Shanti De Corte a été ouverte au parquet d’Anvers. Contacté par nos confrères de RTBF, ce dernier n’a pas confirmé l’information.