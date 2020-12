Tests, auto-confinement, surveillance début janvier: ce que recommande le Conseil scientifique avant Noël

"Une fin d'année pas comme les autres". C'est ainsi que le Conseil Scientifique a qualifié ces fêtes de Noël. Alors que l'épidémie a atteint un plateau et que les chiffres semblent se stabiliser avec une légère tendance à la hausse, les spécialistes nommés par Emmanuel Macron, chargé de conseiller le gouvernement sur la gestion de l'épidémie ont édité une note, faite de conseils, pour adopter les bons comportements en cette fin d'année.

Dans cette note, le Conseil Scientifique appelle les français à "faire preuve de responsabilité", vis à vis des tests. "Il ne s’agit pas de limiter l’accès au test, mais de faire preuve d’un 'esprit citoyen' et solidaire pour y recourir de manière responsable (...) de façon à ne pas entrainer une saturation du système de tests diagnostique", dit-il.

Faut-il se faire dépister avant les fêtes?

Pour le Conseil Scientifique, le dépistage est nécessaire dans deux cas: vous avez des symptômes ou vous n'en avez pas mais, vous avez pu prendre un risque à un moment ou à un autre, au cours des derniers jours.

Si vous avez des symptômes, entre aujourd'hui 15 décembre et les jours précédents les retrouvailles en famille, vous devez faire un test et vous isoler en attendant le résultat : "Un test antigénique peut être réalisé si le début des symptômes est récent (< à 3 jours) et un test RT-PCR si le début des symptômes est plus ancien ( > à 4 jours)", détaille le Conseil Scientifique.

Si vous ne présentez aucun symptôme mais que vous avez n'avez pu télétravaillé ou avez été en contact avec un cas positif avéré dans la semaine précédent les "jours du 24, 25, 31 décembre et 1er janvier", vous devez réaliser un test PCR ou antigénique, selon les scientifiques.

En revanche, si vous n'avez pas eu de comportements pouvant comporter un risque pour vous ou votre entourage, un simple auto-confinement de quelques jours suffit. "Les tests n'ont pas ou peu d'intérêt" dans ce cas précis, note le Conseil Scientifique.

A noter toutefois que les tests ne permettent pas d'exclure une infection, en cas de négativité de celui-ci, "l'application des gestes barrières demeure primordiale", donc.

La mesure à privilégier? L'auto-confinement

Pour le Conseil Scientifique, il est recommandé de restreindre au maximum ses contacts, à partir du 17 décembre, "en particulier pour ceux qui souhaitent passer des fêtes en famille". De fait, il vous est conseillé de prendre des congés ou de télétravailler.

En ce qui concerne les écoles et les lycées, Jean Castex l'a annoncé ce mardi matin, il y aura une tolérance pour les familles qui ne mettront pas leurs enfants à l'école, les jeudi 17 et vendredi 18 décembre.

"A chaque fois que cela est possible, surtout si on doit recevoir à Noël des personnes vulnérables, le Conseil scientifique (...) a dit (...) si vous pouvez ne pas emmener vos enfants à l'école jeudi et vendredi (...) vous le faites", a déclaré le Premier ministre sur Europe 1.

Si vous devez rendre visite à un membre de votre famille, en Ehpad ou en Etablissement médico-social, "les familles doivent prendre davantage de précautions durant cette période avec un auto-isolement si possible avant les rencontres avec leurs anciens".

Que faire après les fêtes?

Une fois les fêtes passées, la vigilance doit être de mise, indique le Conseil Scientifique qui préconise "une large utilisation des tests antigéniques à visée diagnostique pour toute personne présentant des symptômes", et une "utilisation large des tests PCR et antigéniques", chez les personnes ayant eu de nombreux contacts durant cette période, et "surtout après un contact avéré positif". Il rappelle également que l'application Tousanticovid doit être téléchargée et qu'après les fêtes, le télétravail doit être privilégié, quand il est possible.