Tensions entre taxis monégasques et taxis niçois : on fait le point

Nouvel exemple des tensions qui existent depuis des années entre les taxis niçois et monégasques. Cette fois-ci, c’est un tweet du président du syndicat des taxis niçois Fabrice Cavallera qui début janvier a ravivé la querelle : "Nous remercions une nouvelle fois @GvtMonaco pour cette ordonnance interdisant à plus 1 100 taxis maralpins de pouvoir décharger leurs clients sur le Rocher !!!"

En effet dans ce texte, qui est en fait un arrêté ministériel n° 2021-819 du 17 décembre 2021 relatif à la délivrance des vignettes permettant à certains taxis niçois d’exercer sur le territoire monégasque [lire encadré ci-dessous] une phrase a mis le feu aux poudres : "(...) seuls les véhicules disposant d’une vignette pourront accéder au quartier de Monaco-Ville, afin de prendre en charge ou de déposer la clientèle sur la place de la Visitation uniquement. L’autorisation est notifiée à son titulaire par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lors de la délivrance de la vignette par les services de la Sûreté Publique. "

"L’accord n’est que verbal"

Car pour exercer sur la Principauté, c’est-à-dire pour charger un client à Monaco et le déposer quelque part, les taxis français doivent en effet avoir une vignette délivrée par Monaco pour un montant de 750 euros (en 2021, douze ont été accordées).

"Mais quid de tous les autres qui doivent juste déposer un client sur le Rocher, client qu’ils auront chargé en France ? se demande Fabrice Cavallera. D’après ce texte, sans vignette, on ne pourra plus déposer sur le Rocher les personnes qu’on aura embarquées à l’aéroport à Nice. On fait comment alors ?"

Face aux inquiétudes des taxis maralpins, leur représentant a donc sollicité l’ambassade de France à Monaco. "L’ambassadeur s’en est mêlé et nous avons trouvé un arrangement verbal, confirme Fabrice Cavallera. Tous les taxis maralpins, qu’ils possèdent ou pas la fameuse vignette, pourront donc décharger leur client sur le Rocher. » Et d’ajouter : « Ceci reste cependant un accord qui n’est que verbal…"

Ce que confirme de son côté le gouvernement princier : "Les taxis français qui doivent déposer de la clientèle ayant un rendez-vous justifié sur le Rocher ont toujours pu et pourront encore le faire. La Sûreté publique a fait et fera preuve de tolérance comprenant bien qu’il n’est pas envisageable de déposer un client dans le parking des Pêcheurs s’il a un rendez-vous au Ministère d’État ou au Palais de Justice."