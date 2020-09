TEMOIGNAGES. Comment la crise sanitaire complique l'accès au premier emploi de ces jeunes diplômés (2/3)

Andrea, 29 ans, MBA en administration des affaires: "Mais avec un bac +7, je peux pas avoir 10 ans d'expérience!"

Andrea a obtenu son diplôme en 2018, c'était aux Etats-Unis, alors il dit "gradué". Il est resté un an là-bas, a travaillé dans une entreprise sur la côte ouest, puis il est rentré en France, à Toulon, parce qu'il n'a pas été "sponsorisé" pour obtenir un visa de travail. "Enfin, si ça avait été le cas, j'aurais été viré ensuite à cause du Covid alors..."

Andrea cherchait déjà un emploi lorsque le coronavirus est arrivé. "Les offres, j'en vois passé des centaines. Mais c'est toujours pareil." Il imite: "Manque d'expérience..." Il proteste: "Mais avec un bac +7, je peux pas avoir 10 ans d'expérience!"

Pour multiplier ses chances, Andrea postule chaque jour dans une ville d'un pays différent. Il rigole: "Et j'en vois passer - j'ai refusé des offres à 40 heures, 45 heures par semaine avec un salaire ridicule, je veux dire largement moins de 2.000 euros. J'ai déjà revu à la baisse mes prétentions, je fais des efforts, mais j'ai un prêt étudiant à rembourser - 650 euros par mois -, ce n'est pas possible, avec le logement - 600 euros de loyer!"

Andrea soupire: "Je ne sais pas ce qu'ils veulent... enfin si, des gens qui travaillent beaucoup et qui sont payés très peu. Cette crise du Covid, c'est un cadeau pour les recruteurs. Il y en a qui n'ont pas fait d'études qui vont gagner plus que moi. C'est frustrant, décourageant. On me dit "pourquoi tu ne montes pas ton entreprise", mais pour ça il faut avoir des fonds, trouver des investisseurs. Aujourd'hui, ce qu'il me manque c'est des fonds! Là je vis avec l'argent que j'ai gagné aux Etats-Unis. Je peux pas faire beaucoup de choses, et ça devient pesant."

Andrea préfère ne pas se donner d'échéance pour "trouver": "Non, je ne me donne plus de date. Parce que ça ne marche pas. En attendant, je clique, je réponds."