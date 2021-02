TEMOIGNAGE. "Il m’a parlé d’ostéopathie pelvienne", une accusatrice dans l'affaire du centre Atman raconte

Elle affirme avoir été agressée sexuellement en juin 2013. Pourquoi avoir attendu si longtemps? "Je m’étais tue. Mais cet article m’a replongée dans cette histoire. J’en avais parlé à mon compagnon de l’époque, il voulait lui casser la figure. J’avais préféré en rester là. Mais je ne peux rester muette. Je ne veux pas de nouvelles victimes."

En cette année 2013, Patricia travaille dans le milieu culturel. Elle cherche des partenariats. À l’occasion d’un rendez-vous professionnel avec Marc Bozzetto, elle s’ouvre d’un problème qui la tracasse. "Je souffre des cervicales. Des ostéos, j’en ai vu quelques-uns. Il m’a proposé une séance gratuite."

Patricia accepte. Marc Bozzetto était connu à Cannes.

"Il a fermé le verrou"

"Il m’a reçue en blouse blanche, m’a demandé de me mettre nue. J’ai tiqué, mais j’avais confiance. Il a baissé la lumière et je me rappelle qu’il a fermé le verrou. Il m’a parlé d’une méthode d’ostéopathie pelvienne." Selon Patricia, le praticien dérape rapidement, lui masse les seins et la zone près du sexe.

"Il m’a dit que tout passait par mon vagin et mon clitoris, que je devais écarter les jambes et laisser entrer l’énergie par mon clitoris. Qu’il fallait que j’apprenne à me donner du plaisir seule."

Elle dit – comme les autres plaignantes – avoir été comme sidérée, sans réaction.