Télétravailler 4 jours sur 5, une perspective réaliste dans les Alpes-Maritimes?

Les contaminations au travail représentent 29 % des cas identifiés" de Covid-19 a indiqué, jeudi, le Premier ministre, citant une étude récemment réalisée par l’Institut Pasteur.

"Cela plaide pour que toutes les entreprises et administrations qui le peuvent poussent au maximum le télétravail, tout en maintenant un jour sur place pour ceux qui le souhaitent, avait ajouté Jean Castex. Au moins 4 jours sur 5 en télétravail, c’est l’objectif qu’il faut atteindre. Et, reconnaissons-le beaucoup d’entreprises en sont loin aujourd’hui".

Dans les Alpes-Maritimes, difficile d’avoir une vision globale de la situation.

Surtout les grands groupes

"Le département est composé à plus de 90 % de petites et moyennes entreprises (PME) et très petits entreprises (TPE, moins de 11 salariés) pour lesquelles la mise en place du travail à distance est plus problématique que dans les grands groupes" résume Philippe Renaudi, président de l’Union pour les entreprises (UPE06) qui évoque problèmes de connexion, d’équipement informatique (lire par ailleurs), manque de moyens de certaines TPE...

«Tout ce qui peut être fait à distance, doit être fait à 100 % à distance", avait martelé la ministre du travail Élisabeth Borne début février, précisant que les "interventions en entreprise pour conseiller, contrôler et le cas échéant sanctionner" seraient renforcées.

Dans les faits, si des contrôles du respect des mesures barrières ont bien été diligentés, la surveillance de la mise en place effective du télétravail est difficile à effectuer (lire par ailleurs).

"Je n’aime pas ça"

Teach on Mars est une start-up située à Sophia-Antipolis, spécialisée dans l’édition de solutions d’apprentissage mobile destinées à la formation professionnelle. Dans cette entreprise qui compte 80 salariés, le travail à distance s’est mis en place facilement.

"Avant la crise sanitaire, les salariés avaient la possibilité de télétravailler un à deux jour par mois" se souvient Hugo Vivier, responsable marketing. Quand le premier confinement a été instauré, "tout le monde est parti en télétravail. Le patron a continué à venir. Il était seul dans plus de 1.500 m2" se souvient-il.

"Le télétravail, je n’aime pas ça, confirme le chef d’entreprise Vincent Desnot. J’habite à dix minutes, venir au travail ne représente pas un gros effort. J’accompagne mes enfants à l’école, qui est située à proximité de la maison, et j’arrive. Ici j’ai deux écrans, une grosse connexion. Et puis j’aime bien voir mes salariés, séparément à présent. Ça permet de prendre le pouls".

"Un bon compromis"

"Aujourd’hui les collaborateurs ne viennent qu’un jour ou une demi-journée par semaine. Nous suivons les recommandations du gouvernement. Pour moi c’est un bon compromis. Certains m’ont dit si je suis tout le temps derrière mon ordinateur je deviens une machine à travailler" rapporte-t-il.

"Actuellement, selon les jours, nous sommes entre une et quinze personnes sur les lieux, ajoute Hugo Vivier, présent les lundis sur site. Nous avons souhaité conserver un jour de présence par semaine pour créer du lien social. On vient lorsque l’on a une vision conférence avec dix et vingt personnes qui nécessite d’avoir une très bonne connexion Internet. Pour moi le télétravail est une mesure contre la Covid-19 parmi d’autres. Il est évident qu’on se contamine moins à 4 dans un bureau qu’à 50."

Depuis le début de la crise sanitaire Teach on Mars n’a aucun cluster à déplorer. Seuls deux salariés ont été contaminés, mais dans le cercle privé.