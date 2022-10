Télétravail, covoiturage, coupure d'eau chaude... Ce que l'on sait du plan de sobriété qui sera présenté par le gouvernement ce jeudi

Le gouvernement dévoilera jeudi dans son plan de sobriété "des dizaines de mesures d'économie", dont un encouragement au télétravail, une incitation financière au covoiturage ou encore la coupure de l'eau chaude dans les administrations, selon des informations du Parisien confirmées par le ministère de la Transition énergétique.

Pendant trois heures, le gouvernement va présenter jeudi 6 octobre, en grande pompe au Parc des expositions de Paris son plan de bataille pour la sobriété, fruit d'un travail de plusieurs mois avec l’ensemble des secteurs économiques du pays. Voici ce qui nous attend.

Objectif? Baisser la consommation d'énergie de 10%

L'objectif est de baisser la consommation de 10% par rapport à 2019, dès maintenant, pour passer l’hiver en pleine crise énergétique en évitant si possible les coupures, notamment d'électricité. Il s'agit pour le gouvernement d'une première marche sur la voie d’une réduction de la consommation d'énergie de 40% d'ici à 2050 afin d'atteindre la neutralité carbone.

Des dizaines de mesures pour les particuliers, entreprises et collectivités seront présentées, selon les informations du Parisien confirmées par le ministère. Avec un slogan: "chaque geste compte", selon nos confrères. Une grande campagne de communication démarrera d'ailleurs dans les prochains jours.

Une revalorisation de 15% de l'indemnisation télétravail pour les agents publics

En premier lieu, l'administration se veut être "exemplaire", ce qui passera par exemple par une coupure de l'eau chaude dans les sanitaires des bâtiments de l'administration, sauf dans les douches. Le gouvernement souhaite également encourager le télétravail pour limiter les déplacements et réduire le chauffage dans les bâtiments, par exemple à l'occasion d'un pont -- une mesure qui n'a d'intérêt qu'à partir de plusieurs de jours de fermeture.

Le ministère de la Fonction publique va annoncer en outre unes revalorisation de 15% l’indemnisation télétravail à destination des agents, qui passerait de 2,50 à 2,88 euros par jour. Le gouvernement souhaite que les entreprises fassent de même. Si les agents roulent en voiture de fonction, ils devront ralentir la vitesse et passer de 130km/h à 110km/h.

Une baisse des températures dans les bâtiments

Si la température de chauffage préconisée dans le privé comme dans le public est de 19 degrés, elle pourrait être encore abaissée d'un degré en cas d'urgence, dans les bâtiments administratifs.

Dans le monde du sport et des collectivités locales, un degré en moins dans les piscines sera demandé et le chauffage abaissé dans les équipements, selon une source proche du dossier. De même que la lumière dans les stades pourra être réduite de 50% avant et après les matchs en journée et de "30% en soirée".

Un bonus de 100 euros pour le covoiturage

Du côté des particuliers, le gouvernement veut encourager le covoiturage avec la distribution d'un bonus de 100 euros proposé à chaque nouvel inscrit à une plateforme de covoiturage.

Le ministère des Transports a indiqué à l'AFP travailler "sur un plan covoiturage d’ensemble qui sera présenté dans les prochaines semaines et incitera à ce mode de transport écologique et économique, pour les déplacements du quotidien", avec des "incitations financières."

Au chapitre de l'éclairage, l'un des axes du plan de sobriété dans les entreprises, un décret devrait être publié jeudi pour généraliser à tout le pays l'extinction des lumières des magasins entre 1H et 6H du matin, une interdiction qui connaissait jusqu'à présent des dérogations selon la taille des agglomérations.