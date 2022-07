TEASER. Face aux scandales alimentaires, comment agir?

1,7 millions de cas en moyenne par an

"La mortalité attribuable aux maladies infectieuses d'origine alimentaire reste élevée en France, avec 1,28 à 2,23 millions de cas annuels, dont 15 800 à 21 200 hospitalisations et entre 232 et 358 décès.” C'est ce que révèle une étude réalisée par Santé Publique France entre 2008 et 2013.

La moitié des décès d’origine alimentaire sont liés à la salmonelle et la listeria. Néanmoins, et point positif s’il en est, Santé publique France constatait une baisse du nombre d’infections alimentaires en 2019, très probablement en raison de la pandémie Covid-19 et aux mesures de distanciation sociale.

Contrôles défaillants

Reste, pour Foodwatch, que "le système d’auto-contrôles confié aux industriels n’est pas suffisamment efficace”. Chargés de se contrôler eux-mêmes, ces derniers ne font pas nécessairement remonter l’information aux autorités.

En témoignent les délais entre le retrait des produits et leur mise en circuit dans le commerce. “Les produits Buitoni rappelés [étaient] commercialisés depuis… juin 2021, comptabilise Foodwatch. Pour les œufs Kinder, la Grande-Bretagne aurait identifié des lots concernés remontant à décembre 2021”.

Du côté des autorités de contrôle, qui dit “surveillance”, dit effectifs. Or, les autorités de contrôle officielles, comme la Répression des fraudes (DGCCRF) et la Direction générale de l’alimentation, subissent des coupes dans leurs effectifs depuis déjà plus de dix ans. Ces dernières années, la Répression des fraudes a ainsi perdu 442 agents, selon Foodwatch. Et entre 2019 et 2012, le nombre d’inspections sur la sécurité sanitaire des aliments a diminué de 33%.

Manque de communication, avertissement tombé dans le vide, comme celui adressé à Buitoni par la Répression des fraudes en 2020 selon des révélations de France Info, auto contrôles insuffisants pointés du doigt dans un rapport de la Cour des comptes de 2013, le chemin de la sécurité alimentaire est semé d’embûches.