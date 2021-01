SYNTHESE. Ce qu'il faut retenir des nouvelles annonces de Jean Castex pour "éviter un reconfinement"

Les mesures de la dernière chance. Jean Castex a annoncé de nouvelles mesures restrictives vendredi soir, à l'issue d'un conseil de défense sanitaire. "Nous pouvons encore nous donner une chance d'éviter le confinement", a assuré le Premier ministre. On fait le point.

Vers un confinement saison 3?

Il est dans toutes les têtes et la question "se pose légitiment" a commencé Jean Castex. Selon le premier ministre, 27.000 personnes sont toujours hospitalisées France, 3.000 en réanimation. "La situation est préoccupante", a poursuivi le Premier ministre. Il y a un "fort risque d'accélération" de l'épidémie a reconnu le chef du gouvernement, en soulignant que "les prochains jours seront déterminants" pour prendre d'éventuelles nouvelles mesures.

Restrictions aux frontières

En attendant des décisions encore plus fortes, le gouvernement a décidé de fermer à partir de dimanche minuit ses frontières aux pays extérieurs à l'Union européenne, "sauf motif impérieux".

"Tous les déplacements en provenance et en direction de tous nos territoires ultramarins seront également soumis désormais à la production de motifs impérieux à compter de ce dimanche", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, un test PCR négatif sera obligatoire pour toute entrée en France en provenance d'un pays de l'Union européenne, "à l'exception des travailleurs transfrontaliers"

Fermeture des grands centres commerciaux

Les grands centres commerciaux non-alimentaires de plus de 20.000 m² seront également fermés dès ce dimanche. "Ce sont eux qui favorisent le plus de brassage", a justifié Jean Castex.

Dans les Alpes-Maritimes, Cap 3000 et Polygone sont concernés par cette mesure. Pas Nicétoile qui ne fait "que" 19.600 m². Dans le Var, l'Avenue 83 devrait également fermer ses portes.

A partir de lundi, les jauges de fréquentation "seront renforcées dans toutes les grandes surfaces".

Il encourage à nouveau le télétravail

En fermant les grands centres commerciaux, le gouvernement souhaite limiter les brasses et les flux. Et au travail? "Dans toutes les entreprises ou c'est possible, le recours au télétravail sera renforcé", a déclaré le Premier ministre. Une mesure qui s'applique aussi aux administrations publiques.

L'avertissement face aux dérives "de quelques-uns"

Couvre-feu à 18h, fête clandestine, ouverture illégale des restaurants... le Premier ministre a prévenu d'un prochain renforcement des contrôles. "Les dérives de quelques-uns ne doivent pas ruiner les efforts de tous", a poursuivi Jean Castex. Les policiers et gendarmes seront mobilisés pour contrôler dans des proportions très renforcées". Et d'ajouter: "une consigne de particulière fermeté sera appliquée pour ceux qui fraudent les règles en vigueur".