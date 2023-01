Suzanne Jacquet, bientôt 111 ans, autre supercentenaire à Toulon

Nous l’avions rencontrée au printemps dernier. Pimpante, bavarde et souriante. Suzanne Jacquet fêtait ses 110 ans à la maison de retraite Renaissance Mayol, dans le centre-ville de Toulon. Alors que Sœur André vient de disparaître , la native de l’île Maurice devient sans doute, de fait, la plus âgée des Toulonnais. Avec cette remarquable longévité, elle se rapproche aussi du "titre" officieux de doyenne de l’Hexagone qu’occuperait désormais une Vendéenne de 112 ans.

Est-ce l’eau de la source Saint-Antoine? Un courant d’air mystérieux passant par le Faron? Le fameux régime méditerranéen? Ou tout simplement le nombre important de seniors – et donc d’Ehpad – coulant des jours heureux sur nos rivages? Toujours est-il qu’il va peut-être falloir se pencher sur ce qui fait qu’en bord de rade, certaines personnes vivent particulièrement âgées!

Suzanne Jacquet nous avait, elle, confié le secret de sa longévité: "La chance!", rigolait-elle. Ainsi qu’une solide constitution: rarement malade, elle a attendu ses 103 ans pour subir sa première intervention chirurgicale. Et encore, il ne s’agissait alors "que" de se faire opérer de l’appendicite! Aujourd’hui encore, Suzanne Jacquet peut se déplacer debout (avec un déambulateur), n’a pas d’appareil auditif et réussit l’exploit de lire deux livres par semaine sans lunettes. Une vraie supercentenaire, on vous dit!