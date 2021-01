Sur quoi se base l'avis de l'ANSM pour différer la seconde injection du vaccin Pfizer?

Bonjour Zouzou,

Votre interrogation porte sur l'avis de l'ANSM concernant le différé possible de la seconde injection du vaccin Pfizer. Une possibilité, notamment annoncée par Olivier Véran, ministre de la santé, la semaine dernière. "Il est possible sans risque et sans perte d'efficacité de différer la 2e injection du vaccin" Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 "jusqu'à six semaines au lieu de trois", avait expliqué le ministre de la Santé Olivier Véran. Et le ministre d'affirmer qu'il basait sa déclaration sur l'avis de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament.

Que dit précisément cet avis et sur quoi se base-t-il?

Cet avis, que vous pouvez lire ici, a été mis en ligne, la semaine dernière sur le site Internet de l'Agence. Le schéma d'administration de ce vaccin, autorisé dans l'Union européenne depuis le 21 décembre, repose sur deux doses espacées de 21 jours, délai défini par les laboratoires qui l'ont développé.

L'essai clinique de ce vaccin, Comirnaty, a établi son efficacité "dans une fenêtre allant de 19 à 42 jours", selon le protocole d'études. Ce qui signifie que l'administration de la seconde dose, peut-être faite entre 19 jours et 42 jours maximum, après la première injection. "L’évidence disponible à ce jour ne suggère pas de risque particulier à retarder l’injection de la deuxième dose de quelques jours mais ne permet pas de recommander un délai qui dépasserait 42 jours", explique l'ANSM. Cette recommandation de l'ANSM est basée sur celle de l’Agence européenne du médicament qui lui aussi, évoque un délai allant de 19 à 42 jours, qui correspond aux données livrées par Pfizer à la FDA.

Mais pour l'ANSM, cette situation doit demeurer exceptionnelle, "en certaines circonstances (besoin logistique, pénurie)" et qu’il "n’est pas envisageable à titre délibéré ou encore moins systématique". En effet, d'après les données actuelles, "rien ne prouve qu’une seconde dose administrée au-delà de 42 jours conserve l’efficacité à moyen et long termes du vaccin". L'agence européenne du médicament

De plus, mardi 5 janvier le laboratoire BioNTech a déclaré que l’efficacité maximale de son vaccin contre le Covid-19 n’était pas démontrée si la deuxième injection était retardée. "L’efficacité et la sécurité du vaccin n’ont pas été évaluées pour d’autres calendriers de dosage" que les deux injections espacées de 21 jours appliquées lors de l’essai clinique, a expliqué l’entreprise allemande.

