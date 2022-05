Stepan, le chat ukrainien star d'Internet et réfugié sur la Côte d'Azur affiche au compteur 2,5 millions d'abonnés... Anna, sa propriétaire, raconte

Sa nonchalance, son verre de vin et ses lumières disco avaient fait de lui une sensation sur Internet; la guerre en Ukraine lui a donné une plateforme beaucoup plus politisée. Stepan, un "vieux" chat ukrainien de 13 ans changé en influenceur après plusieurs vidéos devenues virales fin 2020, a fui la guerre pour atterrir à Nice, en attendant de pouvoir rentrer chez lui à Kharkiv. À l’abri sur la Côte d’Azur, il est même nommé à la cérémonie des "World Influencers and Bloggers Awards", les 18 et 19 mai à Cannes. Nous avons interviewé Anna, sa propriétaire, qui cumule 2,5 millions d’abonnés entre Instagram et TikTok. "Stepan le chat blasé" est devenu viral avant l’invasion russe de l’Ukraine. Mais à l’époque, peu de gens savaient qu’il venait de ce pays. À quoi ressemblait votre vie avant la guerre? Quand avez-vous pris conscience du potentiel viral de Stepan? Cela fait maintenant un an et demi que Stepan est connu partout dans le monde. Tout a commencé avec le réseau social TikTok, quand des millions de gens ont visionné cette fameuse vidéo dans laquelle il avait les yeux exorbités avec, en fond sonore, une femme qui engueulait son chien. Elle est devenue virale en très peu de temps, en permettant d’obtenir aussitôt des millions de followers. Six mois après, je créais à mon chat son compte Instagram. C’est au cours de l’été dernier qu’une seconde vague de popularité a déferlé, avec une vidéo où il est assis près d’une pizza avec un air déçu. Au début, elle récoltait 5 millions de vues par semaine, et a atteint 33 millions de vues à ce jour. Une troisième vague a suivi quand Britney Spears a posté une photo de lui.

Stepan, le chat ukrainien, est arrivé en France Photo @loveyoustepan.

Racontez-nous votre périple de l’Ukraine vers la France. Quel événement précis vous a poussée à quitter votre pays? Dès le premier jour de l’invasion, le 24 février, nous avons entendu une explosion autour de 5 heures du matin alors qu’on dormait, sans vraiment comprendre ce qu’il se passait. Une demi-heure plus tard, les fenêtres tremblaient à nouveau. J’ai sauté de mon lit et j’ai compris que la guerre venait d’arriver à notre porte, à Saltivka [une zone résidentielle au nord-est de Kharkiv, Ndlr]. Le premier jour de la guerre est celui où ma ville a subi les destructions les plus importantes. Des obus frappaient les maisons voisines tous les jours, certaines prenaient feu. Par miracle, la nôtre a été épargnée pendant une semaine. Mais au huitième jour, un projectile a atterri sur le balcon des voisins. Stepan et moi avons alors passé deux nuits au sous-sol, sans électricité. Je devais me rendre chaque jour dans l’immeuble voisin pour recharger mon téléphone. Ensuite, on a réussi à fuir la ville quand des bénévoles nous ont emmenés à la gare. Vingt heures plus tard, nous étions à Lviv [dans l’ouest de l’Ukraine, Ndlr]. De là, nous avons rejoint la frontière polonaise, aux côtés de 5.000 personnes. C’est quand nous sommes arrivés en Pologne que la "World Influencers and Bloggers Association" (WIBA) nous a offert son aide. Ses membres nous ont aidés à venir en France, jusqu’à ce que nous puissions rentrer chez nous.

Même devant la baie des Anges, Stepan ne s’en laisse pas conter. (Repros Instagram).

Vous vous "plaisez" ici, malgré les circonstances? On aime beaucoup Nice et tout va bien pour nous ici, on est à l’abri... mais ce n’est pas chez nous. Je me fais énormément de soucis pour notre famille restée en Ukraine, et fais de mon mieux pour aider mon pays. C’est un pur hasard de s’être retrouvés ici: la "World Influencers and Bloggers Association" est implantée sur la Côte d’Azur, c’est simplement pour cela que nous sommes à Nice. Gagnez-vous votre vie grâce au minois de Stepan? Nos trois plus gros contrats ont été conclus avec Valentino [Stepan a effectué sa meilleure pose mi-triste mi-critique aux côtés d’un sac iconique de la marque italienne, incrusté de diamants, Ndlr], Crocs et Puma. L’été dernier, Stepan a fait de la pub pour un sac à main Rockstud, pour une campagne sortie en novembre 2021. Puis des vidéos ont suivi sur TikTok, toujours pour eux. Avec Crocs, nous nous étions mis d’accord pour filmer une publicité entière, mais le colis des chaussures s’est perdu en chemin. Toutefois, tout s’est bien terminé. La figure de Stepan le chat, au départ un "mème" (1) purement divertissant, est devenue politique à cause des événements en Ukraine. Quel genre de messages tentez-vous de faire passer lorsque vous écrivez des "posts"? Ce que fait la Russie est une violation flagrante de la marche du monde. Personne ne peut se permettre d’être silencieux, quand les actions démentes d’un dictateur causent de grandes souffrances. Poutine ne fait que semer la désolation et la mort. Cette guerre doit cesser immédiatement.

Cette vidéo de Stepan indifférent à sa pizza et son verre de vin a largement contribué à sa popularité.

Comment aidez-vous vos compatriotes restés au pays? Pour le moment, la levée de fonds que nous avons lancée sur Instagram pour les animaux affectés par la guerre en Ukraine nous a permis de récolter plus de 10.000 dollars. À quoi ressemblent le futur de Stepan et le vôtre? Voulez-vous rester ici ou rentrer en Ukraine? Nous voulons retourner en Ukraine, dans notre maison de Kharkiv. C’est chez nous. Stepan est désormais un symbole. Que représente pour vous la cérémonie de la WIBA à Cannes, qui va d’ailleurs reverser de l’argent à l’Ukraine? Je suis très honorée d’être nommée et très reconnaissante de l’opportunité et du soutien de la "World Influencers and Bloggers Association". Stepan est désormais un symbole de la résilience ukrainienne.