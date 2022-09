Soupçons de violences conjugales: Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou saluent le "courage" et l'"honnêteté" d'Adrien Quatennens

Ils saluent son "courage", son "honnêteté", son "abnégation" et pour Jean-Luc Mélenchon, sa "dignité". Sitôt le communiqué d'Adrien Quatennens publié, plusieurs voix chez LFI ont décidé de lui apporter leur soutien.

Des soutiens qui devraient faire plaisir à Adrien Quatennens, mais certainement un peu moins aux associations qui luttent contre les violences faites aux femmes. Aucun de ces cadres de LFI n'a, pour l'heure, publiquement apporté son soutien à Céline Quatennens.

LFI soutient Adrien Quatennens

Dans un tweet publié ce dimanche, Jean-Luc Mélenchon a salué son collègue en lui apportant sa "confiance" et son "affection". Selon lui, cette affaire devenue médiatique est la conjonction de plusieurs choses: "La malveillance policière, le voyeurisme médiatique et les réseaux sociaux" qui "se sont invités dans le divorce conflictuel d'Adrien et Céline Quatennens".

Sophia Chikirou, députée de Paris a, elle aussi, salué son collègue des bancs de l'Assemblée nationale, indiquant admirer Adrien Quatennens "pour son honnêteté et son abnégation". Et d'intimer tout le monde à les "laisser tranquille".

Mathilde Panot, cheffe du groupe LFI à l’Assemblée nationale et députée du Val-de-Marne en a fait de même sur LCI estimant qu'il s'agissait d'"une décision sage pour lui et pour notre mouvement qui a à cœur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles". Une décision dont LFI a "discuté avant", avec lui. "C'est une question épineuse", a-t-elle dit pour justifier le temps entre la publication de cette affaire dans le Canard Enchainé et l'annonce du retrait de M. Quatennens.

Quant à Alexis Corbière, le retrait des fonctions du parti est "une bonne décision" soulignant "la loyauté envers le collectif militant de son collègue". Un retrait de sa fonction de coordinateur du parti, oui mais par de l'Assemblée Nationale. "Sa place comme député est à nos côtés dans les combats qui viennent", a-t-il déclaré au Parisien.

Sandrine Rousseau appelle au retrait

Une position loin d'être partagée par Sandrine Rousseau, député EELV. Cette dernière a appelé dimanche le n°2 de La France insoumise Adrien Quatennens à se mettre "en retrait de toute parole publique", et pas seulement de sa fonction de coordinateur du parti, après avoir notamment reconnu une "gifle" envers son épouse.

"Il faut qu'il se mette en retrait de toute parole publique, voire en retrait du groupe LFI à l'Assemblée", a déclaré Mme Rousseau sur Radio J. "Ce n'est pas possible de représenter les hommes et les femmes (...) quand on s'est rendu coupable de tels actes", a-t-elle insisté, jugeant qu'il était "indispensable" que M. Quatennens "quitte la coordination du parti", comme il l'a lui-même annoncé dimanche matin.

Sandrine Rousseau a également dit attendre des "sanctions" de La France insoumise envers M. Quatennens. "Il y a maintenant une décision du parti politique à prendre", a insisté l'élue et militante féministe. M. Quatennens pourrait-il tout de même succéder à Jean-Luc Mélenchon dans ce contexte ? "Je pense que c'est compromis", a-t-elle également répondu.