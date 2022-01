Solitude, complotisme, accidents de la route: votez pour choisir le prochain dossier Solutions

Voici les synopsis des trois dossiers que nous soumettons au vote de nos lecteurs.

Quel sujet préférez-vous?

Sur la route, comment éviter des drames ?

2 595. C’est le nombre de morts qui, de janvier à octobre 2021, ont endeuillé les routes de France. Sans compter les blessés - près de 62.000 personnes en France - et les proches dont l’existence ne sera plus jamais la même.

Si depuis 10 ans, le nombre d'accidents a diminué de 18%, comment aller encore plus loin en matière de sécurité routière ?

Comment faire évoluer les pratiques ? Les mentalités ? Comment nos voisins européens s’y prennent-ils et obtiennent-ils de meilleurs résultats ?

Autant de questions que nous aborderons au cours d’un mois de reportages, d’analyses, d’interviews…

Quelles solutions pour rompre la solitude ?

La solitude gagne du terrain. En effet, plus de 7 millions de personnes souffrent d'isolement, soit 14% de la population d'après la Fondation de France et le Credoc. Si les personnes âgées sont les plus touchées, avec une personne sur trois qui souffre de solitude, les jeunes sont de moins en moins épargnés…

L’isolement serait-il le mal du siècle ? Aggravé par la crise sanitaire, la pauvreté, le chômage, l’âge, la maladie, peut-il être enrayé ?

La cohabitation intergénérationnelle est-elle une solution viable ? Comment redonner goût aux autres de venir vers soi et retrouver l’envie et le courage d’aller vers les autres ? Le cercle vicieux de la solitude n’est pas une fatalité. Des pistes existent.

Comment faire face au complotisme ?

Dans une enquête de la Fondation Jean-Jaurès et Conspiracy Watch destinée à estimer l’influence des thèses conspirationnistes chez les Français, près d'1 personne interrogée sur 5 se déclarait "d’accord" avec 5 énoncés complotistes sur les 10 soumis. En tête de ces croyances : "le ministère de la Santé est de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins".

Relayées par les réseaux sociaux et portées par des figures charismatiques, ces théories prétendent expliquer tout fait dramatique par une conspiration. Elles ne cessent de prendre de l’ampleur, provoquant une véritable fracture au sein de la société française, chacun y allant de sa vérité.

Comment expliquer les ressorts d’un tel phénomène ? Jusqu’où ces croyances peuvent-elles nous entraîner, le complotisme étant parfois un terreau fertile au radicalisme ? Quels garde-fous mettre en place ? Nous avons un mois pour enquêter.