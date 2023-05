Six personnes blessées dont un enfant dans un accident sur l’A8 cette nuit

Il était 3 heures du matin environ quand le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours a été alerté pour un grave accident de la circulation impliquant trois véhicules.



L’intervention a mobilisé 26 sapeurs pompiers et 8 engins, ainsi que le concours du SMUR. Six victimes ont été prises en charge sur place par les secours.



Un homme d’une trentaine d'années, blessé grièvement, a été transporté médicalisé au Centre hospitalier Pasteur 2 de Nice.



Une femme d’une quarantaine d’années, blessée grièvement, a également été transportée médicalisée au même endroit.



Enfin, ont été pris en charge mais plus légèrement blessés, un homme d'une cinquantaine d'années, une femme d'une vingtaine d’années et enfant de moins de 10 ans.



Ils ont été transportés au Centre hospitalier Simone-Veil à Cannes. Une victime, blessée légèrement, a refusé son transport.