Si je skie avec un tour de cou, est-ce que je dois quand même porter le masque?

Face à la "fulgurante" 5e vague de la Covid-19, le gouvernement a communiqué un nouveau protocole sanitaire pour les stations de ski cet hiver. Il faudra s'y habituer: le port du masque est obligatoire dès l’âge de 11 ans dans l’ensemble des remontées mécaniques ainsi que dans les files d’attente. Pour les enfants de 6 à 11 ans, il n'est que recommandé.

Et concernant les skieurs ou surfers portant un tour de cou? Cela dépend du modèle de votre tour de cou. "Seuls ceux qui sont filtrants et homologués seront autorisés comme alternative aux masques. Très pratiques au ski et adaptés à ce protocole, les tours de cou homologués permettent d’être mis et enlevés sur le nez en quelques secondes. Les skieurs devront respecter dans les files d’accès, une distance entre les personnes ou groupes de personnes voyageant ensemble", peut-on lire sur le site des domaines skiables de France.

Le masque chirurgical ou un masque en tissu de catégorie 1 (certification AFNOR SPEC S76-001) sont toutefois préconisés. Le masque n’a pas besoin d’être porté pendant la pratique du ski, indique les professionnels.

