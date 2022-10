Semaine de 4 jours: de plus en plus testée, mais ne peut être "une solution uniforme"

La semaine de quatre jours est de plus en plus "expérimentée" mais elle prend des formes diverses et ne peut être la "solution uniforme" à la revendication d'une meilleure organisation du temps de travail, estime Andrea Garnero, spécialiste du marché du travail à l'OCDE.